Dybala e la proposta Inter ma l’ipotetico arrivo mette a rischio un big − SM

Dybala in prospettiva Inter è ormai sulla bocca di tutti. Si tratta, però, di un’operazione complicata che se andasse in porto comporterebbe l’approdo sul mercato di un grande big nerazzurro

JOYA − Paulo Dybala sembra essere finito nel mirino dell’Inter. Dalla Supercoppa Italiana in avanti, non sono passate inosservate le varie voci che lo vedrebbero come un prossimo giocatore dei nerazzurri in estate. Sandro Sabatini, su Sport Mediaset, prova a fare il punto della situazione. A quanto pare, i nerazzurri avrebbero proposto al giocatore un contratto di cinque anni a 7 milioni di euro, qualcosa in meno rispetto agli otto messi sul piatto dalla stessa Juventus. In caso di mancato accordo con il club bianconero, al giocatore potrebbe interessare la proposta dell’Inter. Tuttavia, l’ipotetico arrivo della Joya metterebbe sul mercato Lautaro Martinez, che ha rinnovato il proprio contratto a fine ottobre.