Dybala, pronte altre due offerte. Ecco perché Inter è in vantaggio – CdSS

L’Inter ieri ha formalizzato la prima offerta concreta a Paulo Dybala. L’entourage dell’argentino era in sede in viale della Liberazione ha ricevuto un primo approccio da rifiutare per continuare a trattare.

SITUAZIONE – Dybala ha scelto l’Inter, lo possiamo dire? Lo possiamo dire. A confermarlo è anche il Corriere dello Sport questa mattina che riporta come, l’entourage di Paulo Dybala, abbia in mano altre due offerte oltre a quella dell’Inter di ieri pomeriggio. Precisamente si tratta di un club di Premier League e uno di Liga Spagnola ma l’Inter è serena perché conosce la volontà della Joya a rimanere in Italia ancora un bel po’. L’Inter fa forza su questo provando a strappare e limare qualcosa dalle richieste dell’entourage dell’argentino. Tanta carne al fuoco dunque, ma l’Inter è in pole.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno