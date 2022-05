Dybala priorità Inter, Marotta a confermarlo. C’è intesa sulle cifre − SM

Dybala è una priorità dell’Inter. A confermarlo, è stato lo stesso Beppe Marotta durante un evento benefico (vedi articolo). Sulle cifre, c’è già un’intesa tra le parti

INTESA − Sono ore calde in casa Inter con il fronte Paulo Dybala molto acceso. Il tutto grazie anche alle parole dell’AD nerazzurro Beppe Marotta. L’attaccante argentino è una priorità per l’Inter. Il prossimo 30 giugno, la Joya lascerà ufficialmente la Juventus a contratto ormai scaduto. Come riportano i colleghi di Sport Mediaset, i contatti tra il club nerazzurro e i rappresentanti di Dybala sono già avvenuti con una certa intesa sul contratto pressoché raggiunta. Si parla di un triennale/quadriennale a 7 milioni di euro bonus compresi a stagione.