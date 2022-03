Dybala, priorità Atlético Madrid che però gli dice no! ‘Triangolo’ con l’Inter?

Dybala avrebbe come prima opzione l’Atlético Madrid, che per Mundo Deportivo ha però altre idee. Secondo il quotidiano catalano c’è un’opzione per una sorta di triangolazione con l’Inter.

MOSSA A ZERO – Paulo Dybala fra tre mesi lascerà la Juventus come svincolato e si attende di conoscere la sua nuova destinazione. Per il quotidiano catalano Mundo Deportivo la preferenza dell’argentino è per l’Atlético Madrid, complice la presenza di Diego Pablo Simeone e il pressing del suo connazionale Rodrigo de Paul. La dirigenza dei colchoneros, però, al momento punta un giocatore con delle caratteristiche diverse da Dybala: un centravanti. L’idea di prenderlo a parametro zero, a certe condizioni, non è scartata dall’Atlético Madrid ma non è nemmeno prioritaria. Qui entra in gioco l’Inter: Simeone punta di nuovo Lautaro Martinez, anche se non si avvicina alle richieste dei nerazzurri. Con l’uscita di Lautaro Martinez direzione Madrid sponda biancorossa ecco che per Dybala si aprirebbero le porte dell’Inter.

Fonte: mundodeportivo.com