Dybala, prima a San Siro da ex Juventus. Sarà la sua nuova casa? – CdS

Ieri a San Siro si sono riuniti, grazie all’Integrations Heroes organizzata da Eto’o, tantissimi campioni, ex o calciatori ancora in attività. Tra questi Paulo Dybala. L’argentino ha giocato la sua prima partita da ex Juventus a San Siro.

CASA – Che diventi la sua nuova casa San Siro? Secondo il Corriere dello Sport sembra proprio così. Ieri sia Zanetti sia Totti hanno provato in tutti i modi a convincere ad andare o alla Roma o a venire all’Inter ma stando anche alle ultime offerte e le ultime indiscrezioni, Dybala sembra pronto ad accettare i nerazzurri riunendosi al suo vecchio ad Beppe Marotta. L’Inter dal canto suo ha dimostrato amore e apprezzamento ma non ha ancor avanzato l’offerta concreta. Prima servirà salutare qualcuno.

Fonte: Corriere dello Sport