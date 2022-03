Dybala, presto l’incontro con la Juventus. Inter (e non solo) alla finestra – TS

Dybala presto riceverà una nuova proposta da parte della Juventus per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Secondo il collega Fabio Riva oggi su TuttoSport, osservano interessate Inter, Tottenham e altre big in Europa.

INTER VIGILE – Paulo Dybala presto conoscerà il suo futuro. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, secondo il quotidiano di Torino, l’entourage dell’attaccante argentino lunedì incontrerà la dirigenza della Juventus per discutere di un possibile rinnovo. Il club bianconero gli proporrà un nuovo contratto quinquennale (o quadriennale con opzione per il quinto anno), a cifre molto simili a quelle di Dusan Vlahovic: sette milioni di euro circa netti a stagione, più eventuali premi legati al rendimento e obiettivi stagionali. L’Inter dal canto suo resta alla finestra, il calciatore piace tantissimo a Beppe Marotta che di fatto lo ha portato in bianconero acquistandolo dal Palermo nel 2015. Ma attenzione però, oltre lui lo segue anche “l’amico” Fabio Paratici al Tottenham e altri top club in Europa come Atletico Madrid e Barcellona.

Fonte: TuttoSport – Fabio Riva

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.