Dybala, per portarlo all’Inter lavora anche Zanetti in persona – Sky

L’Inter lavora, in questo mercato, per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con i colpi giusti e senza fare follie. Un nome caldissimo, dopo l’addio alla Juventus, è quello di Paulo Dybala. E per l’argentino lavora anche Zanetti in persona.

LAVORO – L’Inter ha in Paulo Dybala uno degli obiettivi per il prossimo anno. L’argentino andrebbe sicuramente ad aggiungere qualità e imprevedibilità all’attacco nerazzurro e questo, Marotta e Inzaghi, lo sanno bene. Ma chi sta lavorando anche per convincere Dybala a scegliere l’Inter da free agent? Javier Zanetti in persona. Il vice Presidente dell’Inter era a Londra per la Finalissima tra Argentina e Italia vinta dall’Albiceleste 3-0. Zanetti ha ammesso di sognare di vedere Dybala al fianco di Lautaro Martinez all’Inter e, poco fa, Fabrizio Romano riporta come Zanetti abbia parlato sia prima sia dopo la partita personalmente con Dybala. Un lavoro che sta andando avanti da settimane su tutti i fronti. Il corteggiamento è più che palese, ora toccherà a Dybala scegliere.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano