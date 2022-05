Dybala per l’Inter? Un club estero si esclude dalla corsa a parametro zero

Dybala fra poco meno di due mesi lascerà la Juventus a parametro zero e continuano le voci sull’Inter, non smentite nemmeno dallo stesso giocatore (vedi articolo). La TV tedesca Sport1 esclude una possibilità dalla Bundesliga.

NIENTE GERMANIA – Per Paulo Dybala, stamattina, si è parlato di opzione Borussia Dortmund come alternativa all’Inter per la sua prossima squadra (vedi articolo). Stando alle informazioni della TV tedesca Sport1 in realtà i gialloneri hanno scartato la Joya per diversi motivi. Intanto dovranno rimpiazzare Erling Haaland, destinato altrove, e cercano un attaccante “vero”, o comunque più centravanti rispetto a Dybala. Poi lo stipendio, che risulta essere troppo elevato per gli standard del Borussia Dortmund. Quindi l’età, visto che la società tedesca cerca un elemento fra diciannove e ventuno anni. Per l’Inter quindi una concorrente in meno per Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero.