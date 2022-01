Dybala, l’Inter è solo una suggestione: i nerazzurri prendono tempo − Rai

Il futuro alla Juventus di Paulo Dybala rimane ancora in bilico. Il contratto della Joya va in scadenza in estate e ancora non è stato trovato un accordo. L’Inter non affonda ma rimane alla finestra

SUGGESTIONE − Dybala-Inter, al momento è solo una suggestione. A riportarlo è Ciro Venerato, esperTo di calciomercato per Rai Sport. Durante la trasmissione ‘Dribbling‘, il giornalista ha fatto il punto sull’attaccante argentino. Il futuro della Joya rimane in bilico con il difficile rinnovo con la Juventus che con molta probabilità dovrà decidersi nel mese di febbraio. Al momento, l’Inter rimane alla finestra. Non affonda il colpo ma prende tempo in attesa di nuovi ed eventuali sviluppi.