Dybala, patto d’onore con l’Inter con cifre! Ma attenzione a Lukaku – Rai

Dybala o Lukaku: sembra essere questo il bivio che sta fronteggiando l’Inter, stando a Ciro Venerato. Il giornalista, nel corso del programma La Domenica Sportiva Estate su Rai 2, spiega come la dirigenza attenda il belga anche a costo di non chiudere ancora con l’argentino in uscita dalla Juventus.

IN ARRIVO, MA CHI? – Ciro Venerato dà due strade per l’attacco: «Ho avuto modo di colloquiare con l’intermediario della questione Paulo Dybala, che collabora con Jorge Antun. L’Inter ha un patto d’onore con gli agenti: se riuscisse a dismettere Alexis Sanchez probabilmente punterebbe su Dybala. C’è però un’altra condizione che fa sì che lui non possa ancora firmare con l’Inter, pur avendo un accordo da sei milioni per tre anni più opzione per il quarto: è Romelu Lukaku. Dall’Inter ci dicono che è un’operazione impossibile, per i costi molto elevati. Però, prima di mollare Lukaku, vuole provarle tutte. Lui è disposto a prendere sette milioni anziché quindici di ora del Chelsea, ma tutto dipende dai londinesi».