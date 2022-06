Dybala, ora è l’Inter ad avere un po’ fretta dopo il summit – CdS

L’Inter prepara questo calciomercato con molti colpi in canna. Tra questi c’è anche quello di portare a Milano lo juventino Paulo Dybala. L’argentino ha ricevuto la prima offerta ufficiale ma i nerazzurri ora spingono per il sì.

FRETTA – L’incontro avuto in sede due giorni fa tra Jorge Antun, procuratore di Dybala e la dirigenza dell’Inter è servito per presentare la prima offerta ufficiale. I nerazzurri offrono 5.5 milioni netti più bonus consistenti per arrivare a un totale di 7 milioni di euro. Come scrive il Corriere dello Sport, ora è l’Inter ad avere un po’ di fretta. Se infatti prima Dybala era stato messo in stand by e non lo si poteva lasciare a lungo così, ora l’offerta ufficiale c’è e serve una risposta per poi virare sugli altri obiettivi (numerosi) già mezzi bloccati o da trattare. Dybala è in vacanza al momento, si gode il mare delle Bahamas assieme alla compagna ma è in contatto diretto con il suo entourage.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno