Dybala non vede altro che l’Inter, in Inghilterra sicuri: dirà no a tre club

Dybala vuole solo l’Inter. A confermare le voci già riportate qualche giorno fa (vedi articolo), ci pensano anche i media inglesi. Joya pronto a rifiutare le offerte di tre club della Premier League

TESTA ALL’INTER − Nella testa di Paulo Dybala c’è al momento solamente l’Inter. Il centravanti argentino, ormai destinato a lasciare la Juventus a zero in estate, non vede altro che la Beneamata nel suo futuro. Dall’Inghilterra ne sono sicuri. Come riporta FootballTransfers, Dybala è pronto a dire di no alle offerte di tre club della Premier League: Arsenal, Tottenham e Newcastle. Il giocatore, infatti, vuole soltanto l’Inter e aspetta una mossa dell’AD nerazzurro Beppe Marotta. Si parla addirittura di cifre con il club meneghino pronto ad offrire un quinquennale pari a 7/8 milioni di euro. Discorso collegato alla possibile partenza di Lautaro Martinez.