Dybala, non solo Marotta e Ausilio. Presente anche Zanetti – CdS

L’Inter, ieri in viale della Liberazione, ha schierato tutte le pedine importanti per convincere Antun a portare in nerazzurro Paulo Dybala. L’entourage ha incontrato ieri per la prima volta ufficialmente la dirigenza dove, tra gli altri, c’era anche Zanetti.

VOLONTÀ – La presenza del vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, all’incontro avuto tra Marotta e Ausilio con l’entourage di Paulo Dybala è un messaggio forte. La presenza dell’ex capitano e bandiera dell’Inter ha un significato ben preciso: far capire a Dybala che all’Inter sarebbe preso e messo al centro del progetto di Simone Inzaghi. Questo è quanto racconta il Corriere dello Sport al quale aggiungiamo noi come Zanetti di fatto abbia fatto un po’ da intermediario quando ci ha giocato il lunedì post chiusura del campionato in un match di beneficenza. Zanetti e la dirigenza sanno che ogni dettaglio può essere cruciale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno