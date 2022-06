Dybala, non solo Inter: interesse del Real Madrid. Affondo in un caso – TS

Non solo l’Inter su Paulo Dybala. Secondo Tuttosport sull’argentino potrebbe esserci il Real Madrid di Ancelotti: affondo in caso di partenza di Asensio

TEMPO – Paulo Dybala sembrava ad un passo dall’Inter, ma secondo Tuttosport, al momento l’operazione è in stand-by. Marotta ha intenzione di chiudere la trattativa, ma Zhang ha posto dei paletti: prima devono uscire due attaccanti, operazione che richiederà tempo. In questo scenario di incertezza si inserisce il Real Madrid: la “Joya” a parametro zero rappresenta un’occasione da cogliere con Ancelotti che stima molto l’argentino. I campioni d’Europa valuteranno il colpo in caso di partenza di Marco Asensio.

Fonte: Tuttosport