Dybala, non solo l’Inter sul giocatore: dalla Spagna un’altra pretendente

Il futuro di Dybala alla Juventus rimane in bilico con la grana rinnovo sempre in primo piano. Oltre all’interesse dell’Inter, sulla Joya spunta anche una big spagnola

CONCORRENZA − Il futuro di Paulo Dybala rimane sempre più in bilico. Il rinnovo con la Juventus tarda ad arrivare con la strada che sembra più in salita che in discesa. Sul giocatore, c’è l’interesse dell‘Inter con l’AD Beppe Marotta pronto a sfruttare l’opportunità di portarlo a parametro zero a Milano. I contatti con l’agente Antun sono stati già avviati (vedi articolo) anche se come riporta Sport Mediaset c’è da ravvisare anche l’interesse di un altro club nei confronti della Joya. Si tratta del Barcellona, in fase di rivoluzione dopo l’addio di Messi prima e Koeman poi e il conseguente arrivo di Xavi in panchina.