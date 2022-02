Dybala non gioca e non rinnova con la Juventus: Inter nel terzetto in attesa

Dybala diventerà un tema spinoso nei prossimi giorni. Anzi, si può già ipotizzare un periodo caldo di più settimane, magari mesi. Il contratto in scadenza con la Juventus è finito sotto la lente di più club, a partire dall’Inter per quanto riguarda l’Italia

TRATTATIVA A DUE – L’argomento rinnovi in casa Juventus entra nel vivo. Fine febbraio è arrivato. E ancora non arrivano aggiornamenti positivi sul futuro di Paulo Dybala, che al momento è fuori per infortunio. L’attaccante argentino per ora non si muove dalla sua posizione. E la società bianconera non sembra disposta a retrocedere dalla sua. Lo stesso Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene, poco prima dell’inizio di Villarreal-Juventus di UEFA Champions League, ai microfoni di Sky Sport ha fatto capire qual è il problema: «I rinnovi si fanno in due. Se c’è ottimismo da una parte, c’è pessimismo dall’altra. Ognuno cerca di raggiungere il proprio obiettivo». Quello della Juventus è trattenere Dybala a cifre contenute, ma soprattutto non perderlo a parametro zero. Un rischio reale, oggi. Il problema è che l’obiettivo dell’argentino è strappare un contratto in doppia cifra.

CORSA A TRE – Parti piuttosto distanti, quindi. E avvoltoi ben oltre la finestra. L’Inter con Beppe Marotta è in prima fila in Italia, ma c’è anche il Tottenham con Fabio Paratici in Inghilterra. E nelle ultime ore dalla Spagna si parla con prepotenza del Barcellona, che – persi per motivi diversi Lionel Messi e Sergio Aguero – vuole riportare un 10 argentino a casa. E se finora è fallito l’assalto a Lautaro Martinez (vedi articolo), non è detto che quello a Dybala non sia fattibile. Anzi. L’Inter attende. E aspetta il momento giusto per avanzare qualsiasi ragionamento. Nelle prossime settimane Dybala dovrà esporsi, facendo capire se vuole davvero lasciare la Juventus (e l’Italia?).