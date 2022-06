Dybala, niente progressi. Avvicinamento, ma serve ultimo sforzo – Sky

Parallelamente alla trattativa per riportare Romelu Lukaku a Milano (vedi articolo), l’Inter continua a lavorare per l’ingaggio di Paulo Dybala. Secondo Emanuele Baiocchini di Sky Sport, non ci sono stati passi avanti in giornata per l’argentino.

TRATTATIVA IN CORSO – Romelu Lukaku e non solo. In casa Inter si continua a lavorare anche per Paulo Dybala. Come riporta Emanuele Baiocchini di Sky Sport: «In questo momento non ci sono stati grandi avanzamenti per Dybala. L’entourage del giocatore non è a Milano. La trattativa, rispetto a quanto detto settimana scorsa, non è decollata del tutto. Possibile che nei prossimi giorni, magari già domani, ci sia un nuovo contatto tra Marotta e gli agenti. Credo che dal giocatore ci sia stato un passo verso l’Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora alzato la cifra. Se andassero incontro all’argentino, allora anche questo affare potrebbe decollare».