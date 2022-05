Dybala, nessun’offerta Inter. Borussia Dortmund in attesa di risposta – CdS

L’Inter domani riceve a San Siro l’Empoli di Andreazzoli con i nerazzurri che devono vincere per mettere pressione al Milan. Intanto il nome di Paulo Dybala tiene tutti sull’attenti con i nerazzurri che attendono di fare la propria mossa.

OFFERTA – Di concreto, sul tavolo di Jorge Antun, agente di Dybala, non c’è niente da parte dell’Inter. L’interesse dei nerazzurri c’è eccome ma di fatto, di offerte concrete, non c’è nulla. Di concreto c’è invece, come riporta il Corriere dello Sport, l’offerta del Borussia Dortmund. Il club tedesco vuole Dybala per il dopo-Haaland con i gialloneri che hanno messo sul piatto 4,5 milioni di euro e una certezza: essere l’uomo immagine della squadra. Dybala e il suo entourage però non hanno dato risposta, forse attendono uno scenario migliore. L’Inter vigila e quando sarà pronta, magari con una/due cessioni già archiviate, allora farà l’affondo.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice