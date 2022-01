Dybala, nessuna pista con l’Inter: nerazzurri non interessati – Sky

Tiene banco sul mercato la questione legata al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, che è in scadenza a giugno. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha sottolineato come l’Inter non abbia intenzione di ingaggiare l’argentino.

NESSUNA PISTA – Paulo Dybala all’Inter? Sembrerebbe di no. Almeno al momento. A sottolinearlo è il giornalista Luca Marchetti: «No, non c’è un vero interesse dell’Inter di andare a prenderlo. Certo, il giocatore piace così come piace a tanti altri club. Ha la possibilità di andarlo a prendere? Tecnicamente sì. Però poi chi andresti a togliere? Sei primo in classifica, hai appena vinto la Supercoppa Italiana. Non puoi in questo momento andare a togliere nessuno per far posto a Dybala».