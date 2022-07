Dybala, Mourinho vuole salto di qualità. Deluso dal mercato Roma – CdS

L’Inter ha seguito per settimane Paulo Dybala con la trattativa che ora sembra essersi un po’ arenata nel nulla. L’argentino è ancora senza squadra e una delle nuova candidate è la Roma di José Mourinho.

VOLONTA’ – Ciò che fin qui è certo è che Paulo Dybala, dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus, è senza squadra. L’Inter lo ha seguito per lungo tempo ma prima deve sistemare delle faccende in uscita e quindi ha chiesto pazienza. Secondo il Corriere dello Sport poi c’è l’inserimento prepotente della Roma di José Mourinho. Lo Special One è scontento del mercato dei giallorossi e non nasconde la sua frustrazione alla società. Dunque un colpo come Dybala potrebbe far bene sia alla Roma sia ai tifosi perché alzerebbe la qualità e sarebbe un colpo mediatico. L’ostacolo vero non è tanto l’ingaggio visto che la Joya è pronta ad abbassare le pretese, quanto le commissioni da pagare a Jorge Antun, agente del giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo e Jacopo Aliprandi