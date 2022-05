Dybala al momento vuole solo l’Inter: fattore tempo indicativo − AP

Il futuro di Dybala continua a tenere banco. L’attaccante argentino al momento vuole solo l’Inter e il fattore tempo può aiutare la buona riuscita della trattativa

FUTURO − Dybala a fine stagione lascerà sicuramente la Juventus. Scelta ormai fatta da più di un mese con la Joya che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto. In estate, dunque, può accasarsi a parametro zero in un altro club. Sul giocatore c’è il forte interesse dell’Inter e lo stesso Dybala ha già una preferenza. Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla situazione: «Paulo Dybala non aspetta l’Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e basta. Il tempo che passa lo può spingere verso quella direzione».