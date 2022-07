Dybala già con la maglia della Roma addosso: Joya in tribuna a tifare

Dybala deve soltanto porre la firma per dichiararsi ufficialmente un prossimo giocatore della Roma. La Joya, intanto, si trova in Portogallo a tifare i suoi nuovi compagni

TIFARE − Due giorni da dimenticare per l’Inter che dopo aver perso Paulo Dybala, ha visto sfumare anche l’arrivo di Gleison Bremer. L’argentino è andato alla Roma, già si trova in Portogallo con la squadra in attesa di porre la firma definitiva sul contratto con i giallorossi. Intanto, la Joya tifa in tribuna con la maglia romanista addosso i propri compagni durante l’amichevole tra Sporting Lisbona e Roma.