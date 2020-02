Dybala, Lukaku e quell’intrigo estivo che poteva cambiare Juventus-Inter – TS

“Tuttosport” ricorda l’intreccio di mercato che ha coinvolto Dybala e Lukaku. Juventus e Inter sarebbero state molto diverse.

SLIDING DOORS – Difficile immaginarlo adesso con una maglia diversa da quella nerazzurra addosso, Romelu Lukaku. Lui che, pur avendo da sostituire nel cuore e nel bottino di gol un fantasma scomodo come quello di Icardi, è riuscito a conquistare il pubblico interista come pochi prima di lui. Eppure quest’estate c’è stato un momento in cui quelli che adesso erano i suoi tifosi hanno temuto che andasse a vestire la maglia della rivale bianconera, la Juventus.

AGO ARGENTINO – È stato un incrocio di circostanze, un bivio di quelli che poi hanno deciso, in qualche modo, la stagione. Per tutte e due le squadre, in realtà. Perché l’ago della bilancia, in tutta la situazione, alla fine è toccato a Paulo Dybala, giocatore che questa estate sembrava sul punto di fare le valigie e lasciare Torino. Riavvolgiamo il nastro: è fine luglio e l’Inter ha intavolato da tempo una trattativa con il Manchester United per Lukaku (che ha manifestato il desiderio di lasciare la Premier), il grande colpo di mercato che vuole Antonio Conte fin dai tempi in cui il tecnico allenava il Chelsea e Big Rom stava per lasciare l’Everton. La trattativa tra nerazzurri e Red Devils è in un momento piuttosto tirato, con l’Inter che cerca di abbassare le pretese dello United contando sull’intesa con il giocatore e lo United disposto a lasciare andare Lukaku, ma solo alle sue condizioni.

JUVENTUS DECISA – Uno scenario nel quale piomba Fabio Paratici, che mette sul piatto per accaparrarsi il centravanti belga un giocatore importante come Paulo Dybala. Nome che ingolosisce i Red Devils, ci mancherebbe, i quali subito infittiscono le telefonate. Fatto sta che nei primi giorni di agosto sembra proprio che la Juve abbia operato il sorpasso sull’Inter e si appresti ad accogliere Romelu. L’Inter, dal canto suo, resta in attesa, forte del fatto che Lukaku ha dato la sua parola a Conte. L’alleato inaspettato e migliore per le strategie nerazzurre, alla fine, sarà però Paulo Dybala: che con le sue richieste, tra commissioni, ingaggio e quant’altro, fa capire allo United di non gradire Manchester come destinazione. Dybala vuole ancora fortemente la Juve.

TUTTI CONTENTI – Alla fine, di Dybala al Manchester non se ne fa nulla e Lukaku può finalmente raggiungere Conte, con l’Inter che paga 65 milioni, più 10 di bonus, più il 5% di una futura rivendita, accontentando di fatto le richieste del Manchester, ma facendo tanto felice anche Conte. Dal canto suo, però, la Juventus in questa stagione ha ritrovato un Dybala con i fiocchi, quel giocatore che tutta Europa vorrebbe men- tre lui vuole solo vincere con la maglia bianconera addosso. Direbbero gli esperti di finanza che, tutto sommato, si è trattato di una soluzione win-win.