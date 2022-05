Dybala, l’offerta c’è ma il destino è legato a Sanchez – CdS

L’Inter sta lavorando, da domenica quando si è chiuso il campionato, a capofitto sulla prossima stagione. Il nome che più scalda i cuori è quello di Paulo Dybala con l’argentino pronto a unirsi a zero alla causa nerazzurra. Ma prima, andrà salutato Sanchez.

DESTINI – Sanchez e Dybala, destini incrociati. Potrebbe essere questo un titolo da usare. Il Nino Maravilla non ha un accordo per dire addio all’Inter (vedi articolo) ma con molta probabilità lascerà i nerazzurri. Finché non lo farà però, la società non potrà affondare il colpo per Dybala. Per quanto Marotta sia innamorato della Joya, c’è prima da, come spiega il Corriere dello Sport, alleggerire il monte ingaggi per pensare di offrite 5.5 milioni di euro più bonus sostanziosi a Dybala per 3-4 anni più le commissioni ad Antun, suo agente.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti