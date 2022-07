Dybala, lo standby Inter apre a squadre estere: inizia a valutare – Sky

Dybala potrebbe finire all’estero, nel caso in cui l’Inter non accelerasse. Da Di Marzio arrivano novità su quello che può avvenire ora sullo svincolato di lusso: ecco le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

NOVITÀ GROSSE – Così Gianluca Di Marzio in collegamento da Rimini: «Per quanto riguarda Paulo Dybala non ci sono notizie oggi e sviluppi concreti soprattutto da squadre italiane. È vero che il Milan ci ha pensato se non si dovessero concretizzare alcune operazioni, anche il Napoli. L’Inter lo ha messo in standby già da tempo ma né Milan né Napoli hanno fatto offerte concrete. Sta cominciando a valutare ipotesi estere, ci sono squadre che hanno iniziato a informarsi per l’ingaggio. Alcune in Inghilterra, vedremo se sarà il Manchester United con la questione Cristiano Ronaldo. Il discorso di Dybala oggi, in queste ore, è più legato a possibilità estere fra cui Inghilterra e Spagna. Vedremo nei prossimi giorni se diventeranno concrete».