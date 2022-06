Dybala, l’Inter in pressing ma serve prima cedere. Sanchez ai saluti? – CdS

L’Inter è impegnata sul fronte Lukaku, ma non trascura la pista che porta a Dybala. I nerazzurri sono in pressing per l’attaccante argentino: prima però un’uscita in attacco. Le ultime dal Corriere dello Sport

PRESSING – L’Inter oltre al discorso relativo a Lukaku, porta avanti la pista che porta a Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri, prima di affondare il colpo per l’argentino, vista la volontà della proprietà di abbassare il monte ingaggi del 15%, hanno necessità di liberare uno slot nel reparto offensivo. Il candidato numero uno a lasciare l’Inter è Alexis Sanchez: il cileno ha un altro anno di contratto a 7 milioni netti. Servirà accontentarlo con una buonuscita. Da monitorare, inoltre, la situazione relativa ad Edin Dzeko: anche il bosniaco, che guadagna 5 milioni netti, potrebbe salutare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno