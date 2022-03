Dybala, l’Inter ci pensa sempre più e Marotta studia il colpo clamoroso – TS

Paulo Dybala, secondo TuttoSport, avrebbe rinnovato il suo contratto con la Juventus qualora ci fosse stato Marotta. Ora l’Amministratore Delegato dell’Inter studia la clamorosa operazione per portarlo in nerazzurro.

NIENTE RINNOVO – Paulo Dybala ha rotto con la Juventus, ma cosa sarebbe successo se in bianconero fosse rimasto Beppe Marotta? Il giocatore è un pallino del dirigente, e secondo TuttoSport l’argentino avrebbe rinnovato il suo contratto, o quantomeno non sarebbe andato via a zero. Marotta, ora all’Inter, dopo aver colto i malesseri in casa Juventus, ha la strada libera per poter studiare la clamorosa operazione che porterebbe l’argentino in nerazzurro. Secondo il quotidiano di Torino, sarà curioso capire fino a che punto Marotta possa davvero assicurarsi le prestazioni di Dybala. In ballo ci sono anche Tottenham e Atletico Madrid.

Fonte: TuttoSport – Riva

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.