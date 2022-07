Dybala legato all’uscita di Sanchez. Marotta lo sa e prepara la mossa – TS

L’Inter ha corteggiato per settimane, salvo poi lasciarlo lì in stand by, Paulo Dybala. L’argentino ancora è senza squadra e attende la chiamata nerazzurra che però prima deve salutare Alexis Sanchez.

ADDIO – Dentro uno, fuori uno. Più o meno è questo il ragionamento che i dirigenti dell’Inter stanno facendo per arrivare a Paulo Dybala. L’argentino ex Juventus, al momento, è ancora senza una squadra e senza contratto. Paradossale se si pensa alle qualità del giocatore in questione. Secondo Tuttosport, dopo aver corteggiato il giocatore per lungo tempo, Marotta sarebbe pronto ad affondare il colpo solo e soltanto in un caso, con l’addio (non semplice) di Alexis Sanchez. Il cileno non sembra voler accettare nessuna destinazione e la Joya, al momento, è bloccata. La proposta è sempre quella di 7 milioni di euro (5+2) ma prima di formalizzarla a Dybala ci sarà da attendere.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini