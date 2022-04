Dybala e Lautaro Martinez insieme, quasi impossibile: due scenari – RAI

In attesa di Juventus-Inter di questa sera, si parla anche di calciomercato. Il giornalista di Rai Sport Marco Conterio ha fatto il punto sui destini incrociati di Paulo Dybala e Lautaro Martinez.

COPPIA (QUASI) IMPOSSIBILE – Destini incrociati tra Paulo Dybala e Lautaro Martinez. Due giocatori che, secondo il giornalista Marco Conterio, è quasi impossibile vedere insieme in nerazzurro: «È molto difficile, quasi impossibile, che arrivi Dybala all’Inter senza sacrificare Lautaro Martinez. Quella nerazzurra è l’alternativa più credibile per il suo futuro, anche se ci sono altre soluzioni come l’Atletico Madrid. Ma gli spagnoli e il Tottenham sono interessati al numero dieci nerazzurro».