Dybala, la Roma tra Inter e Zaniolo ha il piano perfetto (ma complicato) – CdS

Dybala è sempre conteso, in quanto ghiotta occasione di mercato a parametro zero. In Italia solo la Roma può pensare di impensierire l’Inter, anche per questo da giorni si parla di ipotesi estere. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la società giallorossa sogna la combinazione perfetta grazie all’ex nerazzurro Zaniolo… e la Juventus

INCASTRO GIALLOROSSO – Il sacrificio di Nicolò Zaniolo (vedi focus) si traduce in un solo modo per José Mourinho: tentare di portare Paulo Dybala (vedi editoriale) nella Capitale. L’ex attaccante argentino della Juventus non ha ancora la certezza di andare all’Inter, pertanto la Roma non perde le speranze di piazzare il colpo a parametro zero. Prima, però, bisogna cedere il classe ’99 azzurro… proprio alla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno a firma Roberto Maida, la Roma punta a guadagnare almeno 50 milioni di euro cash. Così da riconoscere all’Inter il 15% della rivendita e utilizzare il resto della plusvalenza per l’erede di Zaniolo. E se l’erede fosse a parametro zero come Dybala, a cui andrebbe riconosciuto solo l’ingaggio (più alto di quello di Zaniolo, ndr), sarebbe un capolavoro di mercato. Il piano perfetto. Così perfetto da essere complicato da realizzare. Forse troppo. L’Inter intanto aspetta novità dalla Roma, e quindi dalla Juventus, proprio per Zaniolo. Solo dopo sarà tempo di pensare allo svincolato Dybala…

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida