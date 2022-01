Dybala-Juventus, ipotesi rottura: ricca offerta Inter in arrivo?

Potrebbe arrivare un’offerta da parte dell’Inter per Paulo Dybala dopo l’ipotesi rottura tra l’attaccante e la Juventus per il rinnovo.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’accordo iniziale per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus era stato raggiunto sulla base di 9 milioni e mezzo di euro più 2 milioni e mezzo di bonus a stagione. Tuttavia, a seguito della richiesta di ridiscutere i diritti di immagine, di proprietà dell’attaccante, avanzata dall’agente del giocatore, il club bianconero ha preso tempo.

OPERAZIONE – Come spiegato recentemente da Arrivabene, attualmente l’operazione sarebbe difficile da portare avanti almeno senza qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

ROTTURA – Quindi è cominciata la rottura, con la situazione che è precipitata fino all’ipotesi rottura che in Argentina considerano quasi sicura.

INSERIMENTO – Quindi l’inserimento di Beppe Marotta far potrebbe portare ad una ricca offerta nelle prossime settimane. In particolare se non dovessero esserci spiragli nella situazione tra la Joya e la Juventus.

OFFERTA – È di ieri una dichiarazione da parte di Marotta su Dybala. «Siamo a posto così in attacco, ma i tentativi vanno fatto per tutti». Nessuna eccezione per l’argentino: sul tavolo un contratto da 7 milioni e mezzo netti a stagione più premi legati ad obiettivo e un probabile bonus alla firma, per cinque stagioni.

Fonte: SportMediaset.it