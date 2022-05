Dybala-Inter, vanno create condizioni economiche: due big a rischio – TS

Tuttosport, oggi in edicola, si analizza la possibile strategia dell’Inter per arrivare a Paulo Dybala: vanno create le giuste condizioni economiche. Sacrificio di un big in arrivo?

INCASTRI – L’Inter è al lavoro su Paulo Dybala. La squadra nerazzurra si è mossa da tempo sull’argentino, da quando è stato chiaro che non avrebbe rinnovato con la Juventus. Nonostante le smentite del suo entourage, scrive il quotidiano, arrivate per cause di forza maggiore vista l’imminente sfida fra le due squadre, i nerazzurri sono in pole per la “Joya”. Vanno create, però, le giuste condizioni economiche: con le restrizioni imposte da Suning, l’arrivo di un ingaggio “pesante” come quello di Dybala, che alla Juventus guadagna 7,3 milioni più bonus, potrebbe essere necessario il sacrificio di un big.

SACRIFICIO – I due indiziati a lasciare Milano sono Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Sull’olandese, dopo il Bayern Monaco, si è fatto avanti il Manchester United. Discorso a parte, invece, per il “Toro”: il suo entourage ha ribadito la sua volontà di rimanere a Milano e l’Inter, scrive il quotidiano, non ha mai paventato una possibile cessione. Ma, scrive Tuttosport, nel gioco degli incastri e della sostenibilità richiesta da Suning, la partenza di Lautaro con l’arrivo di Dybala sembra la cosa più logica.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino