Dybala-Inter, c’è tempo per risolvere e attesa. Ancora niente incontro – SI

La questione Dybala non si è ancora risolta e c’è chi, in serata, non ha escluso che alla fine possa esserci una soluzione diversa dall’Inter (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, è invece convinto che tutto si risolverà.

POCHE DIFFICOLTÀ – Alfredo Pedullà non vede cambi di rotta sul fronte Paulo Dybala per l’Inter: «Ha appena fatto adesso Romelu Lukaku, un’operazione difficilissima. Prima o poi qualcuno deve uscire, non siamo al 28 luglio ma al 22 giugno: devi dare il tempo. Ci sono da cedere Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, eventualmente Edin Dzeko. C’è tempo per risolvere, da qualche parte ti puoi liberare pagando risolvendo il contratto. Sono stati fatti tanti nomi su Dybala, vedremo la fine di questa cosa ma se l’Inter ha fatto Lukaku dopo tre giorni fa Dybala? Aspettiamo, c’è un intermediario che deve ancora incontrare l’Inter. Non è un gioco così, non si può fare così dando sette nomi diversi: se li dici tutti poi ci prendi. Devi aspettare con serenità».