Dybala-Inter, tempi stretti per la risposta: arriva prima di Sanchez? – CdS

A giorni Dybala potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il Corriere dello Sport oggi in edicola dà le tempistiche per la risposta dell’ormai ex attaccante della Juventus, dopo l’offerta presentata mercoledì. E appare slegato da Sanchez.



L’ORA DECISIVA? – Già domani o martedì potrebbe essere svelato il futuro di Paulo Dybala, ossia l’Inter. L’offerta, presentata mercoledì nel vertice in sede con il suo agente Jorge Antun, è chiara: cinque milioni e mezzo di base, più cinquecentomila euro di bonus facili e un altro milione di bonus più complessi per un triennale o quadriennale. L’Inter sta separando l’arrivo della Joya dalla cessione di Alexis Sanchez. Per il cileno c’è da trovare un accordo per risolvere, in modo da risparmiare sull’ingaggio. In precedenza si pensava che prima arrivasse il suo addio, ma per il Corriere dello Sport ora la deadline si è spostata a fine mese. A quel punto Dybala dovrebbe aver già firmato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



