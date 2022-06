Dybala-Inter, summit con l’agente in arrivo: firma al rientro dalle vacanze

Nuovo contatto in arrivo fra la dirigenza dell’Inter e Antun, agente di Paulo Dybala, per definire i contorni del contratto del giocatore.

SUMMIT – Secondo quanto riportato da SportMediaset, un nuovo contatto tra la dirigenza dell’Inter e Antun, agente di Paulo Dybala, per definire i contorni del contratto quadriennale da sei milioni netti più bonus per arrivare a quota sette è previsto per lunedì, massimo martedì. La firma dovrebbe arrivare al ritorno dell’attaccante argentino dalle vacanze a Miami.

Fonte: SportMediaset.it