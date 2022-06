Dybala-Inter, stop ai contatti dopo l’incontro in sede. Decisione in arrivo – Sky

Se per Lukaku è quasi fatta (vedi articolo), Di Marzio segnala un rallentamento sul fronte Dybala-Inter. Dopo aver parlato del belga il giornalista di Sky Sport, sempre da Calciomercato – L’Originale, ha aggiornato anche sull’argentino.

STRADA DA FARE – Per Gianluca Di Marzio c’è un fronte aperto: «Per quanto riguarda Paulo Dybala, con tutto il rispetto per altre fonti, l’Inter non ha ancora l’accordo economico. Dal primo incontro di qualche settimana fa non ci sono stati altri contatti e non c’è un altro incontro programmato. Prima l’Inter farà Romelu Lukaku, poi deciderà se fare anche Dybala oppure no. Oggi di contatti non ce ne sono stati».