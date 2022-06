Dybala e Inter stesso pensiero: nessuna fretta. Sacrificio? Filtra una cosa

Dybala rimane un nome molto in voga per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Tra le due parti però non c’è alcuna fretta. Intanto, sul possibile big da cedere, filtra una sensazione

INGRESSO E USCITA − Marchetti (dopo Bremer) e (Lukaku) è intervenuto anche su Dybala e le possibili cessioni: «Dybala? Come Di Maria. Nessuno può discuterli tecnicamente e nessuno più discutere sull’interesse di Inter e Juventus. Ma entrambe le squadre e nello specifico l’Inter non ha fretta di chiudere. Ci si accolla un rischio. Per Dybala se non sarà Inter gli piacerebbe la Spagna ma credo che anche la Premier League si muoverà. Si sta guardando intorno anche lui di persona. Non ha una particolare fretta. Uscite? Kolarov, Vidal, Vecino, Ranocchia, forse Sanchez, c’è anche Sensi. Bastoni? Oggi come oggi si parla più di una possibile uscita dell’Inter in difesa che in attacco».