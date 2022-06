Dybala e l’Inter si sono promessi reciproca priorità. Siamo ai dettagli − SI

In attesa dell’affaire Lukaku (vedi articolo), l’Inter lavora anche sul fronte Dybala. Tra le parti, c’è assoluta priorità. Operazione ben indirizzata, ormai ai dettagli

RECIPROCA PRIORITÀ − Sulla telenovela Dybala-Inter, si è espresso su Sportitalia mercato Gianluigi Longari: «Dybala-Inter discorso ben indirizzato già da tempo. Siamo in attesa del termine della telenovela. L’accordo c’è, la differenza economica è minima. Si parla di dettagli. Inter e giocatore si sono promessi reciproca priorità e fedeltà. Dopo lo show di scorsa settimana con l’arrivo in sede dell’agente Antun e dell’intermediario Petralito, è normale che ci siano prospettive molto evidenti in vista della chiusura definitiva».