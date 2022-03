Dybala-Inter, la situazione a oggi. Dall’estero anche un club forte – SI

Dybala all’Inter è una voce di mercato che è aumentata col passare delle ore, dopo il clamoroso strappo con la Juventus (vedi articolo). Secondo Sportitalia, in aggiunta, c’è anche un club dall’estero.

PARAMETRO ZERO DI LUSSO – Paulo Dybala lascerà la Juventus il prossimo 30 giugno. Dopo l’incontro di oggi dubbi non ce ne sono più: l’attaccante argentino si libererà a parametro zero al termine di questa stagione. Secondo Sportitalia, al momento, l’Inter è soltanto una suggestione e poco più. Da capire se ci saranno sviluppi, ma al momento la pista porta più alla Spagna. C’è Diego Pablo Simeone, con l’Atlético Madrid, che spinge per Dybala e risulta essere in pole position.