Dybala all’Inter situazione impantanata, Zhang ha dato un ordine! − SM

Non si sblocca la trattativa Dybala-Inter. L’agente del giocatore ha rifiutato la nuova proposta dei nerazzurri legata anche alle presenze in campo. Intanto, il presidente Zhang ha dato un ordine preciso ai dirigenti

SITUAZIONE BLOCCATA − Non si sblocca la situazione legata a Paulo Dybala. Il giocatore, tramite il suo agente Jorge Antun, avrebbe rifiutato la nuova proposta dell’Inter di 5 milioni più uno di bonus con aumento legato al raggiungimento del 50% delle presenze in campo. Come riporta Claudio Raimondi a Sport Mediaset, il presidente Steven Zhang ha dato un ordine ai propri dirigenti: prima vendere e poi pensare alla Joya. Sono diverse le questioni in ballo. Da Alexis Sanchez a Edin Dzeko passando per Arturo Vidal. Giocatori in esubero ma con ingaggi monstre. Su Dybala non sono da escludere altri inserimenti. La Roma non può accontentare il giocatore in quanto non farà la Champions League ma occhio al Milan.