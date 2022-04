Dybala-Inter, situazione al momento ferma: ma una cosa non è scontata

Il nome di Dybala continua a rimanere in orbita Inter soprattutto in queste ultime ore visto l’imminente match proprio tra Juventus e Inter. La situazione al momento però è ferma

FUTURO − L’Inter tra un paio di ore affronterà Paulo Dybala, possibile uomo mercato nerazzurro. Da quando la Joya ha deciso di dire addio alla Juventus non rinnovando il contratto, le voci di un suo passaggio all’Inter sono diventate più insistenti. Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha voluto aggiornare sulla situazione in atto: «Futuro? Situazione al momento assolutamente ferma, il passaparola viene legato all’Inter perché c’è Juventus-Inter. Non è scontato che prenda una decisione entro 10 giorni o di andare a giocare fuori dall’Italia».