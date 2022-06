Dybala-Inter, sì ad un passo. Inzaghi presente al summit di ieri – TS

Paulo Dybala è ad un passo dall’Inter. Secondo Tuttosport il sì defintiivo potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. All’incontro di ieri, inoltre, era presente anche Simone Inzaghi

AD UN PASSO – Il futuro di Paulo Dybala sembra essere a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, l’incontro di ieri fra la dirigenza e Jorge Antun, i nerazzurri e la “Joya” sono ad un passo dal sì. L’assenso definitivo potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. Nel summit di ieri Marotta ha confermato l’offerta già formalizzata negli scorsi giorni: triennale (+ 1) a 7 milioni netti bonus compresi. All’incontro, inoltre, oltre alla dirigenza al completo, il procuratore di Dybala e gli intermediari era presente anche Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ne ha approfittato per illustrare all’agente del calciatore in che modo verrà utilizzato nel suo 3-5-2. A meno di clamorosi ribaltoni quindi, secondo il quotidiano, è tutto apparecchiato per l’approdo a Milano della “Joya”.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini