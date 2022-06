Dybala-Inter, settimana prossima decisiva. Antun atteso – SM

L’Inter attende la call con il Chelsea per Romelu Lukaku e poi tornerà forte su Paulo Dybala. Secondo quanto riporta SportMediaset settimana prossima sarà davvero decisiva.

AFFONDO – L’Inter attende di incontrare il Chelsea per capire se poter affondare il colpo nelle prossime ore. Intanto, l’altra grande trattativa che riguarda Paulo Dybala, attende il nuovo vertice tra Inter ed entourage per capire bene come andrà ad incastrarsi il tutto. Come riporta bene SportMediaset il procuratore del giocatore Antun è atteso a Milano la prossima settimana per chiudere questo trasferimento a parametro zero incontrando l’Inter.

Fonte: SportMediaset