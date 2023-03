Dybala-Inter, ritorno di fiamma! Destino legato a Mourinho – TS

L’Inter pensa ancora a Paulo Dybala. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’argentino potrebbe lasciare la Roma a fine stagione: il destino della “Joya” è legato a quello di Mourinho

RITORNO DI FIAMMA – L’Inter non ha smesso di pensare a Paulo Dybala. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro, dopo aver “perso” la Joya la scorsa estate è pronto a tornare alla carica, nell’ottica di rivoluzionare l’attacco per la prossima stagione e l’argentino della Roma potrebbe essere un profilo ideale. Dybala con i giallorossi ha firmato un triennale da 3,8 milioni netti: nel contratto è presente una doppia clausola di rescissione: una per l’estero da 12 milioni e una per l’Italia da 20. Quella valida per i club di Serie A prevede che la Roma abbia la possibilità di annullarla aumentando l’ingaggio del calciatore a 6 milioni netti. In caso di addio, la società giallorossa incasserebbe l’80% dei 20 milioni, con il 20% riservato all’argentino. La Roma, quindi, avrebbe una carta per tenersi Dybala ma molto dipenderà dal finale di stagione dei giallorossi, in corsa per la qualificazione in Champions League e, soprattutto, al destino di Josè Mourinho. Se il portoghese dovesse lasciare la capitale ecco che Marotta potrebbe tornare alla carica per portare Dybala a Milano.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini