Dybala all’Inter, si prova lo sprint finale! Le cifre esatte più commissione

L’Inter prova il doppio colpo Lukaku-Dybala. La Joya aspetta l’Inter ormai da tempo con un accordo di massima già raggiunto. Attesa un’accelerata definitiva

ACCORDO − Per Dybala all’Inter sono giorni di attesa. La Joya, infatti, aspetta il club nerazzurro. In programma ci sarà un incontro con l’entourage per arrivare all’accordo definitivo. L’Inter proporrà un contratto di 7 milioni all’anno per le prossime tre stagioni. Come ormai raccolto da tempo, prima di chiudere l’affare l’Inter preferisce scaricare il prima possibile Alexis Sanchez. Secondo Sport Mediaset, ci sarà anche una lauta commissione ancora da decifrare per il suo rappresentante Jorge Antun.