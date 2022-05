Dybala-Inter, prima serve l’uscita di un ingaggio pesante. Due nomi − Sky

Dybala è tra i nomi che possono arrivare all’Inter quanto al mercato estivo. Per l’arrivo dell’ormai ex giocatore della Juventus, serve però l’uscita di almeno un ingaggio pesante

SERVE UN ADDIO − Marco Demicheli ha aggiornato su Sky Sport in merito alla situazione legata al futuro di Dybala. L’argentino sempre più in voga Inter dopo le parole di Marotta (vedi articolo): «Dybala? Interessa all’Inter, si è informata. Per far si che possa diventare un giocatore dell’Inter serve che alcuni giocatori con ingaggio pesante escano come Vidal, che lo vuole il Flamengo, Sanchez. Lautaro Martinez resta al centro del progetto, Correa sarà riscattato Dzeko difficile da vendere, rimarrà. Se andrà via Sanchez l’Inter potrà fare spazio a Dybala».