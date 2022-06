Dybala-Inter, presto contatto. Atletico Madrid possibile approdo in un caso

A breve ci potrebbe essere un contatto tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Paulo Dybala. Sull’attaccante anche l’Atletico Madrid.

ULTIME – Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche l’Atletico Madrid è interessato a Paulo Dybala. I dirigenti dell’Inter potrebbero avere un contatto in settimana con l’entourage dell’attaccante argentino per capire la situazione ed eventualmente formulare un’offerta. Beppe Marotta lo chiama e lo lusinga, però a livello di offerte ufficiali non si sarebbe registrato alcun passo avanti. I Colchoneros si informerebbero e sarebbero interessati. Il direttore sportivo della società spagnola, Andrea Berta, sarebbe in buoni rapporti con l’agente del fantasista, Jorge Antun. Potrebbe essere una destinazione, soprattutto qualora partisse qualcuno dalla Capitale spagnola. Il giocatore, dopo un’amichevole di beneficenza prevista il prossimo 18 giugno a Miami, si allenerà con un preparatore atletico personale e lì verrà raggiunto dal suo entourage per fare il punto sulle proposte che gli sono giunte.

Fonte: Sport.Sky.it