Dybala-Inter, parti parlano di distanza colmabile. Resta da capire una cosa

Continua la trattativa Paulo Dybala Inter a seguito del primo incontro fra le parti. Ore decisive: il punto della situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha offerto 5,5 milioni di euro a stagione a Paulo Dybala. La richiesta dell’entourage della Joya partiva da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di bonus. Dopo il gelo iniziale per via della richiesta elevata, in particolare per il premio che l’attaccante avrebbe dovuto ricevere nel momento della firma, tutte e due le parlare parlano di una distanza colmabile. C’è da capire se il club nerazzurro dovrà fare uno sforzo economico sulla parte fissa, sui bonus oppure su un’altra di contratto rispetto ai 4 già proposti all’attaccante argentino.

Fonte: Sport.Sky.it