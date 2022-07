Su Dybala l’Inter è padrona del suo destino: aggiornamenti reciproci − SI

L’Inter rimane la prima squadra per Dybala. Entrambe le parti sono in continuo aggiornamento. Per l’affondo finale, serve però l’uscita di qualche giocatore

RECIPROCA PRIORITÀ − Sempre in ballo la questione Paulo Dybala. Gianluigi Longari, a Sportitalia, fa il punto sulla situazione: «Favorita per Dybala? L’Inter è al momento la padrona rispetto al suo destino. C’è un accordo verbale di reciproca priorità. L’Inter viene aggiornata costantemente sui contatti per Dybala, stessa cosa il giocatore sempre aggiornato sulle manovre di mercato nerazzurre. Vidal sta per uscire, uno tra Dzeko o Correa dovrà andare per facilitare l’ingresso della Joya».