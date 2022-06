Dybala-Inter, nuovo contatto a breve: anticipazione fatta agli agenti – Sky

Dybala-Inter può avere uno sprint durante la settimana, con contatto diretto a breve. Di Marzio, nella prima puntata stagionale di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha subito aggiornamenti su quanto può succedere a breve.

LA SITUAZIONE – Così Gianluca Di Marzio sul futuro di Paulo Dybala: «Già dell’Inter? Scontato, fino a quando non ci sono le firme e gli accordi, no. Io non credo si sia arrivati già a questo punto, ci sono alcune soluzioni all’estero: l’Atlético Madrid si sta interessando di nuovo. Dybala è molto sereno, sta aspettando che i suoi agenti finiscano il giro del mercato. L’Inter ha detto ai suoi agenti che si sentiranno in settimana, vorranno capire in questi giorni se formalizzerà il passo decisivo con l’offerta o aspetterà. Con chi farebbe coppia? In questo momento giocherebbe con Lautaro Martinez, che non ha intenzione di andarsene e l’Inter non vuole cederlo».